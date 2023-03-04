亞青擊劍錦標賽 台灣摘個人、團體雙銀創隊史最佳

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（中央社記者黎建忠台北4日電）在烏茲別克首都塔什干舉行的2023年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽，台灣代表隊靠著銳劍好手李讓率先在個人賽摘銀，接著又在男子團隊再添1銀，總計2銀入袋，寫下參賽最佳成績。

就讀中正高中的李讓，去年僅高一之齡，就在瑞典斯德哥爾摩「世界銳劍衛星賽」獲得第6，完全展現出大將風範。

這次亞青的青少年男子銳劍項目，個人賽共有19國、68名選手參賽，李讓展現出色實力，在個人賽8強擊敗大會頭號種子，接下來準決賽擊敗中國對手，雖在冠軍賽以11比15不敵韓國對手，但銀牌已為台灣寫下歷史。

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接著李讓又在團體賽率隊出征，在16個參賽國家中，列為大會第8種子的台灣隊，首戰擊敗日本隊後，8強賽又擊敗強敵、頭號種子香港隊，準決賽遭遇中國隊，以45比38獲勝，決賽再遇韓國隊，雖以38比43惜敗，仍為台灣再拿下1面銀牌。

本次青少男銳劍團體賽，台灣代表隊由教練李俊徵領軍，成員有台北市中正高中李讓、懷生國中陳秉濬、台中市長億高中陳智昊和高雄市左營高中陳信安。（編輯：龍柏安）1120304