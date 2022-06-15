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台灣鈍劍男團亞錦賽摘銅 寫下隊史第一次

2022/6/15 19:48（6/15 20:08 更新）
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台灣鈍劍男子代表隊15日在韓國舉辦的亞洲擊劍錦標賽摘銅。（圖取自facebook.com/fancingtaiwan）
台灣鈍劍男子代表隊15日在韓國舉辦的亞洲擊劍錦標賽摘銅。（圖取自facebook.com/fancingtaiwan）
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（中央社記者龍柏安台北15日電）由青奧銀牌得主陳弈通領軍的台灣鈍劍男子代表隊，今天在韓國舉辦的亞洲擊劍錦標賽，4強以26比45不敵日本、並列第3，仍摘下隊史在亞錦賽的首面男子團體獎牌。

在韓國首爾舉辦的2022亞洲擊劍錦標賽，今天進行壓軸男子鈍劍與女子銳劍團體賽，台灣在男子鈍劍8強賽先以45比40淘汰中國，4強則憾負日本，與香港並列銅牌。

中華擊劍協會理事長張煥禎表示，這次代表隊表現可圈可點，因為台灣擊劍上一次在亞錦賽奪牌，已是12年前女子銳劍團體賽，「過去我們男子選手只有軍刀曾在亞錦賽拿過獎牌，團體賽是首次。」

張煥禎透露，4年前在青奧混合團體賽奪銀的陳弈通，如今已是國家隊主力，加上拿坡里世大運個人賽名列第5的陳致傑，這次比賽都有高水準發揮，才能在強敵環伺的亞錦賽男團脫穎而出。

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台灣男子鈍劍代表隊在4強賽不敵日本，沒能挺進決賽，張煥禎強調：「日本男子鈍劍是亞洲最強的國家，也是東京奧運金牌得主，這意味著我們還有進步空間。」

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，原本今年舉行的杭州亞運被迫順延，台灣部分代表隊的參賽資格也將面臨調整，張煥禎說，這次亞錦賽奪牌對台灣擊劍可說注入一劑強心針，「這確保我們明年亞運擊劍可望能派隊參賽。」（編輯：張芷瑄）1110615

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