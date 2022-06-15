戴資穎直落二淘汰楊佳敏 挺進印尼公開賽次輪
2022/6/15 20:45（6/15 21:09 更新）
台灣羽球天后戴資穎（圖）15日在印尼羽球公開賽輕取世界排名18的新加坡女將楊佳敏，16日將與美國華裔女將王苑力爭8強門票。（中央社檔案照片）
（中央社記者龍柏安台北15日電）東京奧運銀牌得主、台灣羽球天后戴資穎今天在印尼羽球公開賽首輪，以21比14、21比14輕取世界排名18的新加坡女將楊佳敏，明天將與美國華裔女將王苑力爭8強門票。
總獎金120萬美元（約新台幣3562萬元）的印尼羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽頂級超級1000系列的大賽，緊接著上週印尼羽球大師賽之後登場。
上個月戴資穎才在泰國羽球公開賽決賽擊敗東京奧運金牌得主、中國女將陳雨菲甜蜜復仇，並摘下本季個人首冠，比賽結束後她返台練兵，且順利取得博士學位，因此上週原地舉行的印尼羽球大師賽她並未參賽。
世界排名第2的戴資穎，3年前就曾和楊佳敏在印尼公開賽交手，當時頂著球后光環的戴資穎，只用31分鐘就以直落二放倒對手。
今天雙方再次碰頭，戴資穎首局狀態有些起伏，開賽在5比3領先時，她拉出一波7比1攻勢，一口氣甩開對手。
眼看首局就要輕鬆入袋，接下來戴資穎遭遇亂流，讓對手不斷縮小分差，楊佳敏一度將比分追到14比15，所幸戴資穎回神，回頭再用一波6比0攻勢擺脫對手糾纏。
次局楊佳敏全力搶攻，開賽曾一度以5比1取得領先，不過戴資穎很快將比數扳平，雙方在8比8平手之際，戴資穎火力全開，一口氣連拿10分「海放」對手，最終再以21比14擺平對方，輕鬆拿下晉級入場券。（編輯：張芷瑄）1110615
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