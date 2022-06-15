麟洋配橫掃泰國組合 晉級印尼公開賽次輪

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（中央社記者龍柏安台北15日電）東京奧運男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，今天在印尼羽球公開賽首輪，以21比13、21比15輕取世界排名33的泰國組合蘇柏與吉丁努蓬，順利挺進第2輪。

總獎金120萬美元（約新台幣3562萬元）的印尼羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽頂級超級1000系列的大賽，緊接著上週印尼羽球大師賽之後登場。

世界排名第4的王齊麟和李洋，上一站在印尼羽球大師賽，8強不敵地主組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad Rian Ardianto）出局，賽後李洋在臉書上寫道：「站回挑戰者的姿態，重新調整自己的狀態，下一站印尼公開賽繼續加油。」

本週轉戰印尼公開賽，「麟洋配」首役對手是泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）與吉丁努蓬（Kittinupong Kedren），雙方過去僅在去年泰國公開賽交手1次，當時台灣組合僅用兩局就和對手說掰掰。

今天雙方再次碰頭，「麟洋配」開局就用一波4比0攻勢下馬威，一度以10比3取得大幅領先，不過接下來對手展開追分模式，也成功將差距縮小至僅差3分。

所幸「麟洋配」臨危不亂，先用5比1攻勢穩住陣腳，加上最終對手回擊出界，讓兩人先以21比13拿下。

次局戰況吃緊，雙方互有領先一路緊咬，雙方鏖戰至比賽中段以12比12打平，接下來對手頻頻發生失誤，其中還發生兩次發球出界，讓「麟洋配」重新要回領先，加上李洋最後在網前截擊得手，最終以21比15、直落二淘汰對手。（編輯：郭諭儒）1110615