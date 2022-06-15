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周天成淘汰泰國天才少年 挺進印尼羽球公開賽次輪

2022/6/15 15:19
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（中央社記者龍柏安台北15日電）先前才在印尼羽球大師賽拿下亞軍，台灣羽球一哥周天成延續好狀態，今天在印尼羽球公開賽首輪，以22比20、19比21、21比12擊敗泰國「天才少年」昆拉武特，挺進次輪。

總獎金120萬美元（約新台幣3562萬元）的印尼羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽頂級超級1000系列的大賽，緊接著上週印尼羽球大師賽之後登場。

世界排名第4的周天成，是大會男單第4種子，而他今天對手是年僅21歲的泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），這也是兩人首次交鋒，周天成全場歷經3局大戰，歷時1小時又14分鐘才順利出線。

世界排名第18的昆拉武特，曾在2019年寫下世界青少年羽球錦標賽3連霸，也曾在2019年亞洲青年羽球錦標賽摘金，堪稱是泰國自依瑟農（Ratchanok Intanon）後，泰國羽壇新一代的天才球員。

年輕且打法凶猛的昆拉武特，首局泰半時間都握有領先，不過周天成耐心與對手周旋，在比賽末段他有驚無險化解1個局點危機，並逆勢超前，靠著對手最後殺球出界，以22比20拿下。

次局戰況依舊激烈，周天成在開局沒多久就因救球膝蓋磨地破皮出血，一度申請醫療暫停治療，雙方鏖戰至局末以19比19打平，周天成連丟2分以19比21棄守。

所幸決勝局戰況翻轉，周天成在7比8落後下，一口氣連拿7分，不僅後來居上，也取得領先優勢，加上最後16比12領先之際，他又靠著5比0攻勢關門，以21比12淘汰對手，順利挺進第2輪。

至於女單好手白馭珀，今天遭遇世界排名第6的日本名將奧原希望，她歷經40分鐘激戰，以14比21、18比21不敵對手，苦吞對戰5連敗。（編輯：張雅淨）1110615

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