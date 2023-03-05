為經典賽台灣加油 林哲瑄：我們國家隊滿強的

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世界棒球經典賽官辦熱身賽5日在台中洲際棒球場開打，荷蘭隊與中職富邦悍將交手，過往是國家隊常客的野手林哲瑄（前）表示，這次以球迷身分為台灣隊加油，也認為整理過後的洲際棒球場非常好。中央社記者楊啟芳攝 112年3月5日

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（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界棒球經典賽官辦熱身賽今天開打，荷蘭隊與富邦悍將交手。悍將林哲瑄進行第2場復健賽，身為過往國家隊常客，他這次以球迷角度為台灣加油，「我們國家隊真的滿強的！」

熱身賽午場在洲際棒球場的賽事，由荷蘭隊與中職富邦悍將交手。談到勁敵荷蘭隊，悍將總教練丘昌榮表示：「知道他們打擊非常強，今天是第一次看看他們的投打，到時候打完再看看有什麼特別的可以分享。」丘昌榮也說，荷蘭隊都是大聯盟或3A球員，身材都相當不錯。

林哲瑄先發擔任悍將的開路先鋒，他去年在新竹棒球場比賽時，守備時撲接飛球造成左肩關節唇破裂，經過復健之後，今天是第2場實戰、守右外野。丘昌榮指出，林哲瑄對中外野也不陌生，但目前還在熱身賽階段，就看開賽前誰的狀況比較好。

林哲瑄表示，目前打擊、守備都很正常，重要的是找回比賽專注度。第2場復健賽就是經典賽官辦熱身賽，林哲瑄說：「還滿期待，可以跟他們比賽滿開心的。」他也說，荷蘭隊的野手都很強，內野與上一屆2017年經典賽時都差不多。

林哲瑄以前是國家隊常客，對於這次經典賽，他說：「現在感覺自己是關注他們（台灣隊），算是以球迷的角度為他們加油，希望他們一場一場拿下，最後可以晉級，我覺得滿有希望的，我們國家隊真的滿強的。」

為了迎接經典賽，大聯盟之前特別派員來整修洲際球場，悍將今天實際使用，讓教練及球員很有感。丘昌榮說：「看起來真的有差，內野的土就有差，質地不同。」林哲瑄則直呼，很像回味了以前在大聯盟使用過的場地，「整理得很好耶，草皮很密」。（編輯：管中維）1120305