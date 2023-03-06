潘文忠：全國性重大賽會場地 要有嚴謹專業查核機制

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（中央社記者范正祥台北6日電）立委今天質詢關注日前全中運國中組網球資格賽時，發生疑因人工草皮場地缺失多，導致球員受傷；教育部長潘文忠表示，全國性重大賽會場地要有更嚴謹專業的查核機制。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，多名首長列席並備質詢。

無黨籍立委黃國書質詢時，關切全國中等學校運動會網球資格賽2日在新竹縣開打，但舉行國中組賽事的中正網球場有選手因場地不平導致滑倒退賽，引發場地安全疑慮。

黃國書質詢，今年全中運，體育署提供新台幣2.18億元經費，進行新竹縣體育場地設施改善，卻出現網球場人工草皮鋪設不平，比賽場地用椅子、廣告板擋球等缺失。他質疑，體育署針對補助場地設施改善，有無驗收考核機制。

潘文忠答覆，已請體育署針對全國性的重大賽會，場地要有更嚴謹專業的查核機制；全中運是規模非常大的賽事，參賽選手也多，每個場地都要做到最好的檢視。

黃國書說，希望這次全中運登場時，所有場地都沒有問題；潘文忠回應，已請體育署一定要協調承辦的新竹縣政府，新竹縣政府也用心想把這事處理好。（編輯：蘇志宗）1120306