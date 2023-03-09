台灣首辦亞洲盃公開水域游泳錦標賽 6月日月潭登場

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南投縣長許淑華（左5）9日和亞洲游泳總會技術委員蘇有祥（Soh Yew Siang）（左3）等人簽署協議，確認南投縣將舉辦第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽，也是台灣首度舉辦亞洲公開水域游泳錦標賽。（南投縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月9日

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（中央社記者吳哲豪南投9日電）南投縣長許淑華今天和亞洲游泳總會委員蘇有祥等人簽下協議，確認南投縣6月將承辦亞洲盃公開水域游泳錦標賽，將有150名選手參賽，也是台灣首度舉辦亞洲公開水域游泳錦標賽。

許淑華、亞洲游泳總會公開水域委員會委員蘇有祥（Soh Yew Siang）以及中華民國游泳協會理事長陳任邦，在中華奧會副主席蔡賜爵等人見證下，簽下賽事合作協議，確認南投縣將承辦今年的亞洲盃公開水域游泳錦標賽。

南投縣府發布新聞指出，亞洲盃公開水域游泳錦標賽將在日月潭舉行；許淑華說，南投日月潭萬人泳渡活動已是國際知名游泳盛會，感謝亞洲游泳總會等單位支持，讓第11屆公開水域亞錦賽在日月潭綻放最璀璨的光芒。

許淑華表示，亞洲公開水域游泳錦標賽6月1日至6日在日月潭登場，期待藉由這項賽會，吸引更多國際及國內遊客來到南投縣體驗南投之美，帶進觀光人潮及錢潮，為疫後南投縣的產業及經濟注入新活力。

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來自馬來西亞的蘇有祥指出，早就希望能參加日月潭萬人泳渡卻苦無機會，他有信心在日月潭舉行的第11屆亞洲公開水域游泳錦標賽，能夠順利成功，去年錦標賽在烏茲別克舉行時，已有14國80多名選手參賽，相信今年在日月潭的賽事，規模會更盛大，吸引更多國家游泳好手參賽。

蔡賜爵則說，台灣首度舉辦亞洲公開水域錦標賽，而日月潭很適合發展成為國際游泳運動的基地，不僅可以爭取擴大舉辦各項國際泳賽，更可以打造成為水上運動訓練中心，中華奧會除了全力支持第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽，也會在國際人才等方面持續提供協助。（編輯：黃世雅）1120309