更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巴赫姆特非軍事重鎮為何遭俄軍強力攻奪？政治意義一篇看懂
首頁 / 運動

台灣首辦亞洲盃公開水域游泳錦標賽 6月日月潭登場

2023/3/9 15:44（3/9 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣長許淑華（左5）9日和亞洲游泳總會技術委員蘇有祥（Soh Yew Siang）（左3）等人簽署協議，確認南投縣將舉辦第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽，也是台灣首度舉辦亞洲公開水域游泳錦標賽。（南投縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月9日
南投縣長許淑華（左5）9日和亞洲游泳總會技術委員蘇有祥（Soh Yew Siang）（左3）等人簽署協議，確認南投縣將舉辦第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽，也是台灣首度舉辦亞洲公開水域游泳錦標賽。（南投縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投9日電）南投縣長許淑華今天和亞洲游泳總會委員蘇有祥等人簽下協議，確認南投縣6月將承辦亞洲盃公開水域游泳錦標賽，將有150名選手參賽，也是台灣首度舉辦亞洲公開水域游泳錦標賽。

許淑華、亞洲游泳總會公開水域委員會委員蘇有祥（Soh Yew Siang）以及中華民國游泳協會理事長陳任邦，在中華奧會副主席蔡賜爵等人見證下，簽下賽事合作協議，確認南投縣將承辦今年的亞洲盃公開水域游泳錦標賽。

南投縣府發布新聞指出，亞洲盃公開水域游泳錦標賽將在日月潭舉行；許淑華說，南投日月潭萬人泳渡活動已是國際知名游泳盛會，感謝亞洲游泳總會等單位支持，讓第11屆公開水域亞錦賽在日月潭綻放最璀璨的光芒。

許淑華表示，亞洲公開水域游泳錦標賽6月1日至6日在日月潭登場，期待藉由這項賽會，吸引更多國際及國內遊客來到南投縣體驗南投之美，帶進觀光人潮及錢潮，為疫後南投縣的產業及經濟注入新活力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

來自馬來西亞的蘇有祥指出，早就希望能參加日月潭萬人泳渡卻苦無機會，他有信心在日月潭舉行的第11屆亞洲公開水域游泳錦標賽，能夠順利成功，去年錦標賽在烏茲別克舉行時，已有14國80多名選手參賽，相信今年在日月潭的賽事，規模會更盛大，吸引更多國家游泳好手參賽。

蔡賜爵則說，台灣首度舉辦亞洲公開水域錦標賽，而日月潭很適合發展成為國際游泳運動的基地，不僅可以爭取擴大舉辦各項國際泳賽，更可以打造成為水上運動訓練中心，中華奧會除了全力支持第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽，也會在國際人才等方面持續提供協助。（編輯：黃世雅）1120309

#許淑華
#日月潭
#蘇有祥
許淑華
民進黨不建議現任議員選2024立委 2條件除外處理南投垃圾問題 縣府獲6縣市協助年外運8萬公噸
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族