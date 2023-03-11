經典賽韓國二連敗 強投後繼無人挨批井底蛙

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（中央社台北11日電）韓國隊在世界棒球經典賽（WBC）小組賽中連續兩戰吞敗，10日對上「宿敵」日本更是以4比13慘敗，韓國輿論多感嘆柳賢振、金廣鉉等強投後繼無人，新世代選手成為難以匹敵他國對手的井底之蛙。

韓國9日以7比8敗給澳洲，10日在輸不得的壓力下對上日本隊，開場雖一度以3比0占上風，但之後兵敗如山倒，尤其年輕投手連續投出送分球，被視為這次戰敗主因。

多家韓媒引述日本網友賽後慶祝言論，指韓國隊現在實力「連日本隊都大感失望」，「現在別再說韓國是日本的宿敵了」，而不只是日本網友，許多韓國網友也認為「必須承認日本打得很好」。

生涯在韓國職棒的打席為最多、被尊稱「梁神」的韓國退役棒球選手梁埈赫在賽後隨即開YouTube直播痛批，「今天（10日）是我看過最差的一場比賽」。

他直言，「今天（10日對日本）和澳洲戰，總教練李強喆要負起責任」，認為李強喆戰術安排不佳，「（這種比賽）不能光交給選手發揮，教練應該適當介入，進行戰術或選手交替，不是決定好打擊順序就可以一切順利了」。

梁埈赫批評李強喆在選手交替上「缺乏戰略」，包括在面對日本主力左打時，太晚才派出左投因應，狀態相對較好的選手朴世雄也到比賽快結束才上場等。

韓媒則多對新生代選手陣容缺乏強投表示憂心，韓國最大入口網站Naver在熱門話題進行調查，詢問一般民眾對這次代表隊應改進之處的看法，4萬多名應答者中高達71%認為「年輕投手控球能力須提升」，其次則是「須培育多元類型選手增加戰術多樣性」（15%）。

韓國體育媒體sportsQ指出，韓國隊過去靠著柳賢振、金廣鉉、梁玹種等王牌投手創造黃金時期，但新生代尚未出現媲美、甚至超越這些強投的選手，這次表現更印證了2021年東京奧運時韓國隊「缺乏王牌選手」的隱憂。

還有網友發文將此歸咎於「少子化」帶來的影響，認為韓國生育率大幅降低，人才也隨之減少，「我們的標準似乎也不如以往高」，「以後科學家、偶像、運動選手的角色要由誰來填補令人憂心」。文章下還有不少留言表示同意，認為這種問題未來將更嚴重。

每日新聞則報導，韓國隊這次表現不佳「從賽前移地訓練就有跡可循」，指出韓國隊賽前至美國移地訓練時就因當地天候較預期寒冷大受影響，選手們的賽前交通也因美國國內班機出問題改為搭車移動，使選手狀況大受影響。（編輯：高照芬）1120311