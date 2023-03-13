精進棒球國家隊戰力 蔡其昌提籌組預備隊等三構想

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（中央社記者林敬殷台北13日電）世界棒球經典賽（WBC）中華隊因在A組戰績墊底，依賽制規定，下屆將從資格賽打起。為了強化中華隊戰力，身兼中華職棒大聯盟會長的立法院副院長蔡其昌，將向體育署提出精進國家隊的組訓計畫。

蔡其昌暫定這項計畫為「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，計畫分三個部分：一、全面掌握旅外球員及強化國外球隊的情蒐；二、籌組選手及教練團預備隊，隨時動態調整；三、在中職總冠軍賽之後，或新球季春訓前，與世界級強隊舉行2到3場交流賽。

蔡其昌說，以前他只是一位球迷，接任中職會長後，到這次擔任經典賽中華隊的領隊，不但與選手朝夕相處，培養深厚的感情，也了解到國家隊身負國人期待，還有許多努力及改進的地方。

蔡其昌說，中職負責棒球一級賽事的組訓，一級賽事就是奧運、經典賽及世界12強棒球賽，作為中職會長，中職可以在組訓上來著力，接下來的一級賽事就是明年底世界12強棒球賽。

蔡其昌表示，他接手中職後發現，對旅外球員的掌握程度很低，選訓委員最後能參考、判斷的資料不足，要挑哪些選手，往往不夠精確。連國外選手的情蒐也不夠，使得教練團事前的準備工作，不夠嚴謹和完整。因此，強化國家隊的當務之急，就是充分掌握我們旅外球員的近況及數據資料，也包括對手的情蒐，資料庫越完整、越確實，才能訂出最佳的比賽策略。

其次，蔡其昌說，仿效日本建立預備隊，一支是約60位選手的預備隊，一支是教練團。中職的國際組本身也要強化，做好球員的資料庫，籌組預備隊，就等於是國家隊的基本成員，隨時掌握，比賽來了就可以把從中挑選近況好的，教練團也一樣，不會發生比賽到了才倉促成軍而有遺珠之憾。

蔡其昌指出，建置好資料庫，也籌組預備隊之後，再來就進入實戰階段，賽事日程前，選擇在新球季春訓前或總冠軍賽前，也就是選手狀態最好的時候與強隊，例如日本、韓國舉行交流賽，培養默契及調整狀態。

蔡其昌還透露，外界可能不知道，別看這次中華隊的選手，個個身經百戰，與古巴隊的賽後，在休息室哭的很慘，還有人問他「為什麼要解散？」令他感觸很深，更讓他思考如何強化國家隊戰力，為下一次國際賽事預作準備。

蔡其昌說，近日他將向體育署提出這個構想，也希望各界提供寶貴意見。（編輯：蘇龍麒）1120313