國中棒球聯賽中興擊退龜山 睽違10年闖4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北15日電）國中棒球聯賽硬式組今天進行8強賽，南投縣中興國中靠著單局6分大局奠定勝基，加上馬古雲後援守成，提前以8比1擊敗桃園市龜山國中，睽違10年再挺進國中聯賽硬式組4強。

龜山開賽靠著周侑霖二壘安打，率先攻下分數，投手也壓制對方到3局結束。不過中興在4局下反攻，利用保送、安打以及高飛犧牲打扳平，接著黃皓宇、全智賢連續敲二壘安打，龜山換投後蔡靖、幸桓宇、黃錫安再連續敲安打，中興單局灌進6分一舉超前，奠定勝基，最終提前6局以8比1獲勝。

中興投手馬古雲自第4局無人出局一壘有人局面，接替先發投手幸桓宇登板，一路投完比賽沒再失分。總計馬古雲3局僅被敲出1安打，投出三振、保送各1次，拿下勝投。

中興總教練陳進龍表示，先發投手幸桓宇今天球路偏高，馬古雲上來比較穩定，「他是游擊手出身，處理內野守備的球比較好，且心臟比較大顆，球雖然不快，但準度較好。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳進龍指出，昨天打進8強氣勢不錯，選手企圖心強，「其實打到8強的球隊都有一定實力，有把握住那局機會才能贏球。」中興上次名列4強已經是101學年度，陳進龍表示，「打到8強就已經是各隊的夢想，進4強很不簡單，明天有機會挑戰隊史紀錄季軍，關鍵就看打擊有沒有發揮。」

今天比賽結束後，4強隊伍全數出爐，分別是桃園市新明國中、新北市二重國中、台中市中山國中、南投縣中興國中。（編輯：李亨山）1120315