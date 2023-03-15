自由車環台賽 地主南投車手盧紹軒奪單站第44

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）國際自由車環台公路大賽第4站南投縣站，馬來西亞登嘉樓隊荷蘭籍車手梅傑爾今天奪單站冠軍，且囊括黃衫、綠衫，而地主南投車手盧紹軒以單站第44作收，為台灣隊最佳。

南投縣站睽違4年後再次回歸環台賽，賽道以山線路段為主，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮，沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、台灣藝術大道等景點，終點設在繞行日月潭1圈後的向山遊客中心，總長165.57公里，為環台賽單站距離最長的一站。

台灣隊陣中盧紹軒是南投地主車手，家人今天還親自做紅布條、到場為他加油，盧紹軒從南投縣政府出發後就開始主動出擊，隨後帶出10人的領先集團，一度與主集團拉開到最久的6.5鐘，10人集團互相輪替一路撐了近140公里，一直到終點前25公里左右進入水里後開始有人攻擊，最後形成3人領先集團，但可惜盧紹軒氣力放盡，被主集團吞沒。

馬來西亞登嘉樓隊的荷蘭籍車手梅傑爾（Jeroen Meijers）以3小時46分18秒，拿下單站冠軍，並以1秒之差搶走總冠軍黃衫和衝刺綠衫。

台灣隊5虎將以盧紹軒單站第44最佳，盧紹軒透過主辦單位新聞稿表示，「我從一開始就攻擊，慢慢形成10人集團，但很可惜最後階段加速得太突然，我一度想嘗試跟上領先集團，但沒想到主集團來得這麼快。」

不過，南投當地民眾的加油聲仍讓盧紹軒相當感動，他說：「一路上都有人在喊我的名字，真的是滿特殊的體驗，很希望在這裡有好成績，所以難免有小小的失望。」

環台賽明天將進入最後一站高雄市站，將從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發，終點為高雄國家體育場，總長146.44公里，目前前4站總成績前6名車手差距只在10秒內，競爭相當激烈。（編輯：張雅淨）1120315