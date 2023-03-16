國中硬式棒球聯賽 新明、中山出線將爭冠

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）國中棒球聯賽硬式組今天進行4強賽，桃園市新明國中提前6局以10比3擊敗新北市二重國中，連霸剩最後一步；台中市中山國中由巫宏威完投領軍，以5比1擊退南投縣中興國中。

二重與新明前3局打成1比1平手，4局下新明攻佔滿壘，石晨廷敲出三壘安打清壘送回3分，將比分超前；二重在5局上追回1分，不過新明5下又藉著林珺希安打再添2分，取得6比2領先。

二重6局上再追1分，但投手壓制不了6局下新明打線，宋書桓、胡楷浩、許庭愷都敲出安打，且二重投手也出現四死球，最後在李旻翰敲出安打下一棒終結比賽，新明以10比3獲勝。

新明總教練黃湋志表示，打到4強的隊伍實力都不錯，二重是有韌性的球隊，第5局被追分提醒選手要注意對手反攻氣勢，「今天打擊發揮好，沒想到會提前結束。」新明連2年取得冠軍戰門票，挑戰連霸只剩最後一步，黃湋志說：「這批選手有點缺乏自信，希望他們肯定自己，明天一定會全力以赴。」

中山與中興的4強賽，中興開賽就出現3安打先馳得點，讓中山趕緊喊出暫停安撫先發投手巫宏威、適時止血。中山在1局下立刻反擊，巫宏威自己敲出安打扳平比數；2局下宋米家、顏鉑勛、方紹齊都揮出安打，中山再攻下2分。

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到了5局下，中山再攻下2分將比分拉開，巫宏威也漸入佳境，自第2局起演出17上17下，最終以87球完投只失1分；打擊擔任第4棒也繳出2支安打，另有1次保送，投打俱佳。

中山在3年前曾打進冠軍戰，最近一次奪下冠軍則是在82學年度，將挑戰暌違29年的金盃。面對新明爭取連霸，中山總教練藍文權說，新明是很強的對手，投手減少保送、守備減少失誤，打擊有適時發揮，勝算就會大。（編輯：龍柏安）1120316