杭州亞運國訓媒體日 武術賴柏瑋南拳南棍要雪恥

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（中央社記者黎建忠高雄16日電）距離2023杭州亞運倒數191天，國訓中心今天舉辦武術、霹靂舞項目的媒體日，其中武術南拳、南棍好手賴柏瑋，上屆和銅牌以0.01分擦身而過，這次要重返賽場雪恥。

杭州亞運武術目前有王振名、侯智瀚、孫家閎、張煥宜、陳宥崴、劉菖閔、賴柏瑋、林怡汝、侯旻汶、彭羽熙、劉佩勳等人。

賴柏瑋在上屆的雅加達亞運獲得第4名，和銅牌僅差0.01分，這次重返亞運賽場，他要再度提升自己的動作難度來博取評審的青睞。

賴柏瑋說：「技術難度一定要增加，尤其我的身材比較矮小，所以一定要讓裁判更有印象，不能再讓4年前的憾事重演。」

平常除了練習，賴柏瑋也很愛看武打片，像是尤其是葉問系列的電影，他幾乎都看了很多次。他笑說：「葉問的詠春，其實跟我們南拳也有些相似，但最重要的是，我們站上賽場，其實也就像是演員，要把平常練習的套路演給裁判看，除了技術動作外，表情的控制也很重要，所以我一邊看電影也會一邊模仿。」

年僅23歲、長相甜美可愛的劉佩勳，去年在世運會拿下女子武術太極全能（拳、劍）銀牌，今年亞運同樣備受期待。

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劉佩勳出身武術世家，媽媽那邊5代都在練武術，也讓她從小就耳濡目染，不過媽媽一開始卻反對她學武術，認為在這樣的家庭底下會壓力太大。

劉佩勳笑說：「我國一第1次去比賽，雖然媽媽知道，但故意不幫我準備裝備，所以我的比賽服、鞋子是借別人的，然後妝髮也是請參賽的大姊姊幫我畫的，沒想到我那一次就拿冠軍，媽媽似乎從那之後也就認同我了。」（編輯：龍柏安）1120316