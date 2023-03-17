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林孝程敲清壘打開啟攻勢 熱身賽龍隊完封獅隊

2023/3/17 22:14（3/17 22:46 更新）
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職官辦熱身賽今天登場，味全龍隊的林孝程在第4局敲出清壘三壘安打送回3分，單局攻下7分，加上龍隊先發曹祐齊4局好投率投手群完封對手，最終以8比0擊退統一獅隊。

在斗六棒球場的賽事，由味全龍對上統一獅。龍隊在4局上展開攻勢，陳品捷敲安打、林智勝敲二壘安打後，投手布雷克連出現2次保送掉1分，接著林孝程敲出三壘安打清壘，帶有3分打點，之後張政禹犧牲觸擊送回1分，郭天信、高孝儀、陳品捷接連敲安打再得2分，單局攻下7分。

龍隊於7局上再添1分，終場就以8比0擊敗獅隊。龍隊今天推出6名投手完封獅隊打者，先發曹祐齊用48球投4局，沒有被敲出安打，投2次保送、4次三振，沒有失分，奪下勝投；之後趙璟榮、羅華韋、羅國華、王玉譜、王躍霖各投1局都無失分。

另一地在嘉義市棒球場的賽事，由樂天桃猿對上富邦悍將。桃猿隊在3局上靠著宋嘉翔、林智平敲安打先馳得點；5局上邱丹選到保送，宋嘉翔擊出滾地球造成對方失誤，接著桃猿發動雙盜壘，並因捕手傳球失誤得1分，楊晉豪再敲安打送回1分，取得3比0領先。

雙方之後各攻下1分，最終桃猿隊以4比1獲勝，其中桃猿隊備受期待的捕手新秀宋嘉翔此戰打第7棒，4打數敲出2支安打，包辦1打點、2得分。

桃猿隊推出洋投威達爾先發，投4局被敲5支安打，沒有出現保送，送出3次三振，沒有掉分，最終奪下勝投；之後王溢正投1局失1分，蘇俊羽、張梓軒、許峻暘、蘇俊璋各投1局，沒有失分。（編輯：謝雅竹）1120317

#林孝程
#宋嘉翔
#桃猿隊
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