悍將化球迷幽默為期許 開幕戰「宇宙人挺宇宙邦」

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中職富邦悍將隊21日舉行開季記者會，宣告開幕週要請樂團「宇宙人」挺「宇宙邦」，新球季主、客場球衣也改款，加上經典線條設計，主視覺呈現藍色線條、藍色氣勢，盼展現藍色力量。圖為球員身穿改款球衣亮相。中央社記者謝靜雯攝 112年3月21日

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（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊去年戰績不理想，今年團隊薪資微幅下降，也是富邦接手球隊來首次，今天開季記者會宣告開幕週邀請樂團宇宙人挺「宇宙邦」，希望把球迷的幽默化為對球隊的期許。

中華職棒富邦悍將隊今天舉行開季記者會，領隊林華韋表示，陣中球員范國宸、江少慶、陳仕朋、曾峻岳今年都從世界棒球經典賽累積了不少經驗，相信也可以帶回來分享給隊友，期許悍將今年打出跟以往不同的球季，「目標就是爭取最後的總冠軍」。

富邦育樂總經理陳昭如表示，今年球季喊出年度口號All Blue，象徵悍將全隊上下一心，發揮悍將藍色力量，湛藍出擊，新球季主客場球衣改款，加上經典線條設計，主視覺呈現藍色的線條、藍色的氣勢，希望展現藍色的力量。

悍將新莊棒球場主場開幕戰為4月3日，當週也有安排主題日「All Blue湛藍出擊」，連3天將在賽前用一系列的好歌聲歡迎球迷，開幕當天邀請人氣樂團宇宙人開唱，喊出「宇宙人挺宇宙邦」口號。

「宇宙邦」是球迷對於悍將球隊的戲稱，悍將拿來當作行銷的點子，陳昭如表示，「把球迷的幽默化作自己的期許」，期許球隊今年打出好成績，呼應All Blue口號，展現全新的藍色旋風、成為藍色閃電。（編輯：張雅淨）1120321