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青年國中奪國中籃球乙級南區冠軍 4月出征全國賽

2023/3/23 12:37（3/23 14:06 更新）
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高雄市青年國中在111年全國國中籃球聯賽乙級南區奪冠，創下校史新紀錄，締造16連勝不敗新紀錄，4月將代表南區出征全國賽。圖為隊長陳泓逸奮力上籃畫面。（高雄市青年國中提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月23日
高雄市青年國中在111年全國國中籃球聯賽乙級南區奪冠，創下校史新紀錄，締造16連勝不敗新紀錄，4月將代表南區出征全國賽。圖為隊長陳泓逸奮力上籃畫面。（高雄市青年國中提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月23日
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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市青年國中在今年全國國中籃球聯賽乙級南區奪冠，從高雄代表權一路打入南區複賽，創下校史新紀錄，締造16連勝不敗新紀錄，4月將代表南區出征全國賽。

青年國中發布新聞稿指出，19日在嘉義高中的籃球場冠亞軍一戰，青年國中對上勁敵台中成功國中，青年國中一路緊咬比數，到第4節仍以一分差落後；在倒數23.3秒時以關鍵罰球68：68追平；後由青年國中隊長陳泓逸衝破防守，上籃奪逆轉勝的2分，以70比68奪冠。

青年國中表示，追平比分後，成功國中在最後一波進攻時，青年國中展開全場緊迫盯人抄截，當時陳泓逸大腿嚴重拉傷，仍忍痛上籃取得最後逆轉的2分，打破校史紀錄；陳泓逸說，當時已耗盡全力，輸或贏不會有遺憾。

青年國中校長陳正憲說，全校師生對於球員奪冠與有榮焉，家長會長陳信雄將為球員添製專屬熱身衣，讓球員繼續到台北拚搏全國八強賽，再締造青年校史的新紀錄。

教練林威再說，球員為彌補身材、體型與技術的不足，埋頭苦練體能與基本動作，同時強化團隊合作凝聚力，在每場比賽中相互打氣提醒，互補隊友在賽事中的失誤，落實團隊合作真諦，獲得冠軍絕非僥倖。

球員潘宥豪在賽後激動擁抱大家說，從代表高雄市參賽到打入南區冠軍，大家共創連勝的紀錄是非常棒的打球回憶；前鋒林亨澤說，大家會贏，是贏在永不放棄希望；後衛黃威皓打到滿手是傷，他說當下完全忘了傷痛，只想著要拿下勝利。

學務主任蔡智緯說，球員在國一時常因太活潑，讓許多任課老師教到頗為吃力，但學生升上國三後，為了爭取代表學校出賽，互相叮嚀提醒注意言行舉止，日常表現大幅改善，既用心練球也專心課業，讓師長大受感動。（編輯：陳仁華）1120323

高雄市青年國中在111年全國國中籃球聯賽乙級南區奪冠，從高雄代表權一路打入南區複賽，創下校史新紀錄，締造16連勝不敗新紀錄，4月將代表南區出征全國賽。（高雄市青年國中提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月23日
高雄市青年國中在111年全國國中籃球聯賽乙級南區奪冠，從高雄代表權一路打入南區複賽，創下校史新紀錄，締造16連勝不敗新紀錄，4月將代表南區出征全國賽。（高雄市青年國中提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月23日
#高雄市青年國中
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