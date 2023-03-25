UBA健行晉冠軍戰 高錦瑋最想對位政大林彥廷

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11年學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級4強賽25日在台北小巨蛋登場，尋求隊史第4冠的健行科大（圖）終場以87比63擊退台師大奪勝，繼108學年後再度重返冠軍戰。中央社記者張新偉攝 112年3月25日

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）健行科大今天UBA大專籃球聯賽4強賽以87比63擊敗台師大，晉級冠軍戰，後衛高錦瑋說，冠軍戰最想對位政大林彥廷，兩人是高中同學，他形容在場上若遇到，猶如是最熟悉陌生人。

111年學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級4強賽今天在台北小巨蛋舉行，健行過去2年都無緣冠軍戰，今年總算如願以償，繼108學年度後，再度闖進冠軍戰，將尋求隊史第4座金盃。

不過，健行今天上半場僅領先台師大2分，健行教頭劉孟竹賽後接受媒體聯訪時表示：「上半場防守都有對位到，只能說師大非常準，就像8強賽那樣，怎麼對位都進。」

劉孟竹中場休息時向球員喊話，提醒球員做好防守、別想太多，他提到，球隊下半場防守到位，「球員努力4節，是他們把自己帶進去冠軍戰」。

健行冠軍戰對手將是衛冕軍政大和世新大學之間的勝方，劉孟竹表示，兩隊出線的機會都是五五波，他認為犯錯最少的球隊，就有機會走到最後。

高錦瑋自高二至今連續6年踏上小巨蛋舞台，今年則是他加入健行以來第二度爭冠，談到最想對位的對手，他直接點名政大林彥廷，兩人昔日曾是能仁家商隊友。

高錦瑋表示，與林彥廷在場上碰頭，有種最熟悉陌生人的感覺，「林彥廷之前在記者會就有說，有如果對到，他要直接把我撞飛」。（編輯：李亨山）1120325