原民運傳統射箭青少年組 屏東朱芯妤混雙完成連霸

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（中央社記者黎建忠台北25日電）2023全國原住民族運動會今天在萬芳高中進行傳統射箭混雙賽事，屏東縣的陳政宇、朱芯妤靠著加射拿下青少年組金牌，國三的朱芯妤更是完成連霸，加油團開心大喊「晚上喝金牌。」

青少年組混雙金牌戰發射線距離靶紙15公尺，由屏東縣和桃園市上演激戰，前4局比完，雙方各拿2局，以積分4比4戰成平手進入加射。雙方男、女選手各自輪流發射1箭，最終屏東縣以18比13擊敗桃園市摘金。

儘管比賽時突然下起大雨，但屏東縣摘金後，超過30人的加油團也在旁邊大喊「拿金牌，晚上可以喝金牌了。」展現原住民的直率熱情。

完成連霸的排灣族「神射手」朱芯妤，從小六練到現在國三，都是爸媽手把手教傳統射箭，她在賽後還倒在教練懷中大哭釋放壓力。

朱芯妤說：「傳統射箭因為沒有瞄準器，所以射起來難度很高，加上不像反曲弓磅數可以拉得很重，傳統射箭很容易被風吹歪，這2點應該是和反曲弓差別最大的部分。」

朱芯妤一開始練得是傳統樂舞，後來才改練射箭，她笑說：「傳統樂舞很累，相較起來射箭輕鬆一點，也比較有成績，很多人都勸我繼續練反曲弓，但因為花費實在太高，所以爸媽還在考慮當中。」

傳統射箭和一般反曲弓最大不同，在於弓箭的材質。其中弓體的比賽以單體木弓或單體竹弓為主，不得使用竹、木片層壓，也不得加裝瞄準器，至於弓的長度，弓弦磅數、材質則不限。

此外箭桿以箭竹取材，箭頭長釘材質不限，但禁止使用刀片式或三角型箭頭，箭尾不可裝貼羽毛或其它材料，箭尾槽不得使用塑膠製品。

除了選手使用的器具不同外，比賽時的「靶紙」也和一般反曲弓略有不同。為求比賽公平性，比賽個人、團體、混雙排名賽與對抗賽一律採環形山豬分數靶進行。（編輯：龍柏安）1120325

112年全國原住民族運動會「傳統射箭」賽程25日在萬芳高中展開，比賽所用「靶紙」和一般反曲弓略有不同。為求比賽公平性，傳統射箭賽個人、團體、混雙排名賽與對抗賽一律採環形山豬分數靶進行。中央社記者趙世勳攝 112年3月25日

112年全國原住民族運動會25日在萬芳高中進行傳統射箭混雙賽事，賽後親友團上前與選手相擁，開心慶祝勝利。中央社記者趙世勳攝 112年3月25日

112年全國原住民族運動會25日在萬芳高中進行傳統射箭混雙賽事，有選手賽後倒在教練懷中大哭，釋放壓力。中央社記者趙世勳攝 112年3月25日