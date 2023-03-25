政大游艾喆大三元高興一下 專心拚UBA冠軍戰

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）政大在UBA大專籃球聯賽8強賽最後2戰輸球，游艾喆自評表現不及格，他今天繳出16分、15籃板、11助攻「大三元」，率隊晉冠軍戰，他說，可以高興一下，接下來將力拚明天冠軍戰。

尋求3連霸政治大學卻在8強賽最後2戰接連輸給健行科大和世新大學，以第3種子身分前進台北小巨蛋。

政大今天在男子組4強賽與世新碰頭，以70比52完成甜蜜復仇，成功挺進冠軍戰，明天將對決健行科大。

政大教頭陳子威賽後接受媒體聯訪時表示，這場比賽修正前一場對戰缺失，透過團隊防守限制對手總得分，才能贏下比賽。

距離3連霸只差1勝，陳子威強調，目標還沒完成，希望球隊能展現態度、拚勁，可以打出一場令人激賞球賽。

游艾喆此役繳出16分、15籃板、11助攻「大三元」，也是政大能連3年叩關冠軍戰的頭號功臣，他表示，自己在8強賽最後2戰表現不及格，因此希望後續比賽能有所回應，「不是只有專注在自己表現，而是希望帶領整個團隊走向更好，讓大家看到最好的我和團隊」。

游艾喆賽後得知締造「大三元」成就後很開心，但他強調：「可以高興一下，走出去後就是要面對明天比賽，畢竟這只是一場球，明天還有一場比賽。」

另外，健行稍早率先晉級冠軍戰，後衛高錦瑋表示，期待在場上與政大林彥廷交手，兩人昔日曾在能仁家商並肩作戰，如今將在冠軍戰對決。

林彥廷表示，儘管與高錦瑋感情不錯，但他強調：「在冠軍戰不會當他是朋友，我要為政大拿下冠軍。」（編輯：張銘坤）1120325