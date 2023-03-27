賴清德見兄弟喊尷尬 蔡其昌祝福總統身分迎獅隊

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職中信兄弟隊進總統府，統一獅迷副總統賴清德坦言有點尷尬，中職會長蔡其昌不忘笑說明白副總統的心情，也提到兄弟挑戰連霸氣勢盛，「希望你可以用總統身分接見統一獅」。

中華職棒中信兄弟隊去年完成2連霸，今天接受總統蔡英文接見，除了總統外、副總統賴清德也出席，大家都知道賴副總統是統一獅迷，他一開口致詞也笑說：「有點尷尬」，但衷心恭喜兄弟隊以精彩的表現拿下總冠軍。

中職會長蔡其昌過去是兄弟球迷，他笑說常常被說是「爪迷會長」，蔡其昌致詞時說明白賴副總統的心情，「我知道他很希望可以在這裡接見統一獅，但我剛剛問了一下兄弟總教練林威助和領隊劉志威，看來明年應該還是沒機會」，也笑說希望賴清德未來可以用總統身分接見統一獅隊。

蔡其昌再度提到今年世界棒球經典賽帶給球迷的感動，雖然台灣隊首場比賽就輸掉比賽，但沒有因為指責和困境就喪志，反而更團結、奮戰到底，最後的成績雖然不能前進東京、邁阿密，但人生就是這樣，每個遺憾都是成長的動力。

蔡其昌也提到，棒球團結了台灣，在國際賽場上，無論喊中華隊還是台灣隊，後面接上的一定是「加油」，不像社會上或許因為有些立場不同有所對立，這就是棒球之所以令人喜愛的原因，「你怎麼可能不愛棒球，怎麼可能不熱血沸騰」，只有職業、基層棒球無私合作，才可以讓台灣的棒球更好。（編輯：李亨山）1120327