林郁婷返台面露憔悴 體育署安排性別檢測

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台灣好手林郁婷（右）28日返台，她受訪表示，這是首次遇到這種狀況，後續將配合體育署跟國訓中心安排釐清所有問題。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月28日

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（中央社記者黎建忠台北28日電）今年女子拳擊世錦賽，因性別檢測異常而遭撤銷銅牌的台灣好手林郁婷今天返台。體育署長鄭世忠透露，「今天就會安排選手去醫院進行性別檢測，也請外界多給她一些空間。」

鄭世忠今天在出席全國中等學校運動會記者會時，對中央社記者做上述表示。

鄭世忠再度替選手緩頰說：「我們先不要做太多的臆測，雖然署裡已經初步掌握到一些細節，但現階段還是以照顧選手心理感受為主。今天下午就會安排選手去做性別檢測的鑑定，結果應該需要一週以上，也請外界在這段時間內多給選手和教練一些空間。」

鄭世忠提到，「署裡和國訓中心這邊，也會安排專屬的心理諮商師，先和選手溝通之後，再看看未來有哪些選項可以做。我們每個步驟都非常謹慎小心，只要一有確切細節，就會對外公布。」

和林郁婷團隊合作多年的心理諮商師陳泰廷也透露，「發生這樣突然的事情，相信選手和教練一時都無法接受，但我知道郁婷是一個心理狀態很強大的選手，我也會盡我所能幫助她度過這次的難關。」

教練曾自強也在機場受訪時說：「我相信這件事跟禁藥無關，但後續還需要繼續釐清，在結果出來前，也請大家不要再亂猜測，這樣對選手來說都是二度傷害。」（編輯：張雅淨）1120328