林郁婷拳擊世錦賽銅牌遭撤 體育署長2聲明力挺

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林郁婷未通過今年拳擊世錦賽賽前的性別血液檢測，最終並列4強的銅牌遭到取消。（圖取自國際拳擊總會網頁iba.sport）

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（中央社記者黎建忠台北27日電）台灣女子拳擊好手林郁婷因為沒能通過拳擊世界錦標賽賽前的性別血液檢測，最終並列4強的銅牌遭到取消。體育署長鄭世忠今天提到2點回應，並強調會全力支持教練、選手。

鄭世忠發出聲明表示，目前體育署已對此案有初步細節的掌握，體育署希望在林郁婷回到國內後，由國訓中心先與選手、教練細談，同時也對林郁婷表達體育署與拳擊協會接下來對她的支持。

鄭世忠指出，現階段對選手的心理支持比任何事都重要，這部分也請大家諒解，先給選手、教練一點時間，在充分溝通之後，體育署與協會一定會盡快說明。

林郁婷生涯在世錦賽已拿過2金1銅，今年雖然止步4強，但原本已經到手的銅牌，卻因為3月16日的賽前性別檢測沒過關而遭到取消。

據了解，這是國際拳擊總會（IBA）首度在比賽前的性別檢測以抽血方式進行，但賽前的技術會議上，確實也有告知所有參賽國的出席人員相關規定。

只是性別檢測的實質內容和數據，可能涉及選手隱私，中華民國拳擊協會將等到收到IBA的完整資訊報告後，再進行後續可能的申訴程序。（編輯：張雅淨）1120327