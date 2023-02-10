陳念琴擊退東奧銀牌 拳擊金腰帶賽摘金[影]

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台灣「拳擊女王」陳念琴（左）在拳擊金腰帶系列賽摩洛哥站66公斤級金牌戰以5比0擊敗東京奧運銀牌、巴西選手索亞瑞斯（右）。（圖取自facebook.com/boxingchloe）

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣「拳擊女王」陳念琴為了降量級參賽，已準備一年，這次在拳擊金腰帶系列賽摩洛哥站收到成效，66公斤級金牌戰以5比0擊敗東京奧運銀牌、巴西選手索亞瑞斯，拿下金牌。

總教練柯文明這次率領台灣女子拳擊代表隊遠征摩洛哥馬拉喀什，參加拳擊金腰帶系列賽，共有7名台灣選手參賽，其中林郁婷4強止步，而劉千綾、吳詩儀、陳念琴闖進金牌戰。

陳念琴2021年參加完東京奧運後，才在臉書透露罹患何杰金氏淋巴癌，備戰奧運期間，持續與病魔對抗，而她去年征戰國際賽，在泰國公開賽、亞洲拳擊錦標賽與墨西哥金腰帶拳擊系列賽，合計拿下3座冠軍。

不過，陳念琴原本東京奧運是參加69公斤級，因應巴黎奧運量級調整，今年賽事改戰66公斤級，這次拳擊金腰帶系列賽摩洛哥站4強賽以5比0擊敗哈薩克選手瑞雅貝茲（Nadezhda Ryabets），晉級決賽。

劉千綾、吳詩儀稍早在金牌戰失利，陳念琴成為台將爭金最後希望，而金牌戰對手同樣來頭不小，為東京奧運銀牌、巴西選手索亞瑞斯（Beatriz Soares）。

陳念琴首回合攻勢獲得5個裁判青睞，次回合雙方攻勢更加激烈，而陳念琴攻擊效率則優於對手，第3回合繼續占上風，3回合結束，陳念琴均獲得滿分，以5比0獲勝。

柯文明表示，在巴黎奧運量級出爐後，考量陳念琴若往上參加75公斤級，對手身材較高大、較無勝算，因此從去年就開始為降至66公斤級做準備，觀察陳念琴這次在比賽中都能有效規劃出攻擊距離，且力量也優於對手，調整地還算不錯。

不過，柯文明認為，由於同樣量級還有許多選手還沒碰過，陳念琴還需透過更多比賽汲取經驗，而在這次賽事告一段落後，接下來將返台繼續備戰3月世錦賽和9月杭州亞運。（編輯：陳正健）1120210

▼陳念琴比賽片段自影片2時5分1秒處開始，若手機用戶無法觀看，請直接點擊下方影片連至YouTube。