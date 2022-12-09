精英獎楊勇緯蟬聯最佳男運動員 林郁婷首次獲獎

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頂著東京奧運銀牌得主與世界第1的雙重光環，台灣「柔道男神」楊勇緯9日成功蟬聯體育運動精英獎最佳男運動員，不過楊勇緯正在國外參賽，由母親楊秀鳳（圖）出席代領。中央社記者張新偉攝 111年12月9日

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（中央社記者龍柏安台北9日電）頂著東京奧運銀牌得主與世界第1的雙重光環，台灣「柔道男神」楊勇緯今天成功蟬聯體育運動精英獎最佳男運動員，而今年拳擊世錦賽金牌得主林郁婷，則首度獲頒最佳女運動員。

2022體育運動精英獎，今天在台北文創會所舉行頒獎典禮，由於獲獎的最佳男、女運動員都在國外參賽，也讓今年頒獎典禮的「星光」黯淡不少，包括楊勇緯與林郁婷都由母親出席代領獎項。

楊勇緯的母親楊秀鳳幽默地表示，兒子連2年獲獎感覺大不同，「去年我只是在台下，今年我是上台代領。」她說，當時她緊張到快哭出來，不過兒子連2年獲獎，「當然很開心」。

楊秀鳳年輕時也是柔道與角力選手，也因是過來人，非常清楚楊勇緯一路以來的堅持有多不容易，說到激動處，她甚至流下眼淚，強調無論兒子在柔道路上面臨什麼樣的挫折，她都要楊勇緯相信自己，「一定可以」。

今年拳擊世錦賽勇奪女子57公斤級金牌的林郁婷，今年是她生涯第3度入圍年度最佳女運動員，目前人在墨西哥參賽的她透露，對獲獎沒抱持太多期待，不過她仍坐在電腦前緊盯頒獎典禮實況轉播。

巧合的是，林郁婷今天才在墨西哥舉辦的拳擊金腰帶系列賽奪冠，又在體育運動精英獎首度拿下最佳女運動員，她笑說：「也算是一種老天爺給我的感動吧。」

至於最佳女子運動團隊，則由今年在美國伯明罕世界運動會，完成女子540公斤級5連霸的台灣女子拔河代表隊獲獎，這也是她們繼2009年之後，再次獲得這個獎項。（編輯：張芷瑄）1111209