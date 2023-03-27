國際拳總首度抽血測性別 林郁婷指數異常失銅牌

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台灣女子拳擊好手林郁婷（左）因沒通過賽前性別檢測，導致打進今年世錦賽4強的並列銅牌遭撤銷。（圖取自facebook.com/boxingting）

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（中央社記者黎建忠台北27日電）台灣女子拳擊好手林郁婷因沒通過賽前性別檢測，導致打進今年世錦賽4強的並列銅牌遭撤銷。中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘說：「這是國際拳總首度以抽血方式進行性別檢測。」

國際拳擊總會（IBA）從2015年就開始加強選手的性別檢測，但以往都是依照外觀可辨別的「性徵」去做檢測，今年是IBA首度以「抽血」的方式，進行客觀的數據驗證。

彭俊銘在接受中央社訪問時說：「賽前的技術會議已有說明性別檢測的規定，也告知與會人員。但IBA也僅提到所有選手必須在任何時間點配合性別檢測，卻從沒說明抽檢選手的依據在哪裡、人數有多少。而這次2名選手檢測沒通過，是經由IBA的執行委員會開會後撤銷資格。」

彭俊銘還原整個抽檢經過。他說：「在3月16日那天，我們的選手被告知要做性別檢測，當時有回報協會，現場的教練和選手都認為沒問題就去做了，沒想到IBA卻以抽血的方式進行，我們雖然有些錯愕，但因為有專業的人員陪同，選手也就做了。」

只是沒想到，檢測結果竟然在抽血後8天才公告，而且林郁婷所屬的女子57公斤級賽事已經結束，才臨時撤銷她原本獲得的銅牌。

彭俊銘說：「目前協會確實還沒收到完整的檢測報告內容，所以相關的數據也還不清楚，且這個部分恐涉及選手隱私，我們會再研究後續可能的處理方式。」

無獨有偶，除了林郁婷之外，隸屬北非阿爾及利亞的選手克莉芙（Imane Khelif），也因為沒通過性別檢測，在女子66公斤級決賽開打前被取消資格。根據該國媒體報導，克莉芙是因為體內睪固酮數值超標，被認定不符合性別規定。

彭俊銘強調，性別檢測和禁藥不同，雖然這次檢測沒有通過，但目前沒有傳出任何需要禁賽的可能性。等到明天代表隊回國後，會立刻安排選手和教練做進一步詳談。（編輯：李亨山）1120327