林郁婷拳擊世錦賽銅牌撤銷 賽前性別生化檢測異常

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台灣女子拳擊好手林郁婷在今年世界錦標賽止步4強，原本該獲頒銅牌，但卻在頒獎典禮時遭除名。（圖取自facebook.com/boxingting）

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（中央社記者黎建忠台北26日電）台灣女子拳擊好手林郁婷在今年世界錦標賽止步4強，原本該獲頒銅牌，但卻在頒獎典禮時遭除名。今天國際拳擊總會正式通知，林郁婷因為賽前性別生化指數異常，確定被取消銅牌。

林郁婷生涯分別在2018、2022年拿下拳擊世錦賽金牌，另外2019年則獲得1面銅牌。今年經歷連3天出賽的地獄賽程，最終止步4強，但原本應該獲得1面並列第3的銅牌，如今卻收到這個令人意外的消息。

原本昨晚進行的女子57公斤級頒獎典禮，林郁婷的銅牌臨時被主辦單位國際拳擊總會（IBA）換掉，改由8強敗給林郁婷的保加利亞選手卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）遞補，但第一時間並未通知教練曾自強和選手原因。

今天IBA正式通知協會，也同步對人還在印度的曾自強、林郁婷說明原因。因為林郁婷在3月16日未通過選手賽前性別檢測，其中血液生化檢驗有異常，所以才「被取消」原本該有的銅牌。

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘強調，「一定會循管道申訴，非常遺憾收到這個消息，目前教練、選手都很沮喪，仍給予安慰期勉，但暫不做過多臆測，等待下週代表隊返國，協會這邊接收到IBA報告通知，並確認相關更詳細的資訊後再進行後續動作。」

據了解，拳擊選手都需要體重控制，常出現生理指數異常的情況，而女子選手也需要因為配合比賽時程而調整生理期，可能會服用一些荷爾蒙藥物，這次的賽前性別抽血檢測，或許就是因為這樣而發生問題。（編輯：張雅淨）1120326