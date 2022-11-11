陳念琴擊敗泰國好手拜松 生涯首奪拳擊亞錦賽金牌

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（中央社記者龍柏安台北11日電）抗癌鬥士、台灣「拳擊女王」陳念琴今天在亞洲拳擊錦標賽女子70公斤級金牌戰，以5比0擊敗泰國好手拜松，拿下生涯首面拳擊亞錦賽金牌。

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在約旦安曼舉行的2022亞洲拳擊錦標賽，台灣派出男、女共計10人參賽，僅陳念琴闖進決賽，而她今年5月才在泰國公開賽以5比0擊敗拜松（Baison Manikon）奪冠，今天雙方再次交手，陳念琴依舊是笑到最後的贏家。

這是陳念琴生涯首次在拳擊亞錦賽奪金，2019年她在女子69公斤級金牌戰不敵中國好手谷紅銀恨，2017年她則是征戰女子75公斤級，當時僅獲得銅牌。（編輯：吳協昌）1111111