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黃筱雯5比0完勝對手 奪拳擊世錦賽第2金

2023/3/26 21:19（3/26 22:37 更新）
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在教練劉宗泰（左）帶領之下，台灣拳擊女將黃筱雯（右）26日成功拿下生涯第2面女子拳擊世錦賽金牌，下一步將挑戰9月舉行的杭州亞運。（劉宗泰提供）中央社記者黎建忠傳真 112年3月26日
在教練劉宗泰（左）帶領之下，台灣拳擊女將黃筱雯（右）26日成功拿下生涯第2面女子拳擊世錦賽金牌，下一步將挑戰9月舉行的杭州亞運。（劉宗泰提供）中央社記者黎建忠傳真 112年3月26日
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（中央社記者黎建忠台北26日電）在印度新德里舉行的女子拳擊世界錦標賽，台灣好手黃筱雯在54公斤級金牌戰，以5比0完勝哥倫比亞的卡斯塔尼達，拿下生涯第2面世錦賽金牌，教練劉宗泰也盛讚愛徒戰術執行徹底。

身高176公分的黃筱雯，面對身高僅159公分、32歲的卡斯塔尼達（Yeni Marcela Arias Castañeda），占有身高、體能、手長的優勢，首回合開賽就刻意保持雙方距離，只要對手試著近身，黃筱雯就拿出招牌的左刺拳，不但威嚇對手靠近，又能兼顧體能和進攻積極度。

首回合場邊5名裁判都給了黃筱雯10分，後2回合持續維持這樣的戰術，儘管卡斯塔尼達在第2回合一度打出精彩的組合拳擊中黃筱雯，但裁判還是認定攻防一體的黃筱雯占有優勢。

最終3回合打完，5名裁判分別給了黃筱雯和對手分數30比27、30比27、30比27、30比26、30比25，可以看得出來兩人的差距。

教練劉宗泰在接受中央社記者訪問時說：「這場比賽就是擬定不要讓身材比較矮的對手靠近，很高興筱雯這點做得很徹底，也是我們能一直獲得裁判青睞的原因之一。」

拿下生涯第2面世錦賽金牌，劉宗泰認為，今年這面金牌的壓力和難度比較大，畢竟黃筱雯拿了東京奧運銅牌後，大家的關注度很大，不過黃筱雯現在進步很多，不太會受到外界干擾，比較能盡情享受比賽。

通過了世錦賽的考驗，黃筱雯下一步就是挑戰9月的杭州亞運。劉宗泰說：「我們現在對亞運當然是非常有信心，但這個量級的好手大多在亞洲，我們還是會盡力而為，繼續在亞運上繳出好成績。」2018年雅加達亞運，黃筱雯在打進4強後，就因為受傷退賽，但仍替台灣進帳1面銅牌。（編輯：唐聲揚）1120326

黃筱雯26日在女子拳擊世界錦標賽54公斤級金牌戰以5比0完勝對手，拿下生涯第2面世錦賽金牌。（圖取自國際拳擊總會網頁iba.sport）
黃筱雯26日在女子拳擊世界錦標賽54公斤級金牌戰以5比0完勝對手，拿下生涯第2面世錦賽金牌。（圖取自國際拳擊總會網頁iba.sport）
#黃筱雯
#拳擊
#拳擊世錦賽
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