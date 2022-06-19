拳擊好手黃筱雯替悍將開球 選8號球衣有意義

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（中央社記者謝靜雯、張新偉新北19日電）東京奧運女子拳擊51公斤量級銅牌好手黃筱雯今天替富邦悍將開球，選擇別具意義的8號球衣。她表示，首次替職棒開球有點緊張，接下來持續備戰亞錦賽及亞運。

「拳擊女孩」黃筱雯在去年東京奧運女子拳擊51公斤級奪銅，受邀替中職富邦悍將隊開球，她透露之前有替母校開球沒有丟好，有點小陰影，今天有點緊張，上去想辦法放鬆心情，投得還不錯，蠻開心的。

開球選擇8號球衣，黃筱雯表示，因為自己是8月出生，加上去年奧運8月奪牌，所以特別選擇8號。被問起下次要不要挑戰站在投手丘上開球，她則笑說：「今天第一次保守一點，下次挑戰。」

黃筱雯今年5月世錦賽打54公斤量級，但32強止步，她說那是奧運過後第一個國際賽，臨場反應有點生疏，對手的打法也不熟悉，所以沒能展現優勢。

接下來持續備戰亞錦賽以及延期的杭州亞運，黃筱雯表示，年底預計會安排到泰國或是日本移地訓練，接下來國際賽的對手都是亞洲選手，所以主要是針對亞洲選手挑選及情蒐。

杭州亞運延期，黃筱雯坦言跟奧運延期一樣，會有點辛苦，除了要控制體重外，多一年對手都會進步，訓練上也要調整。（編輯：管中維）1110619