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樂天桃猿棒球隊年度形象 APUJAN操刀

2023/3/28 19:12（3/28 22:13 更新）
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中華職棒樂天桃猿與時裝品牌APUJAN合作推出年度形象照，以科幻感為主題，藍紅相間光暈襯托遠方星球，象徵球隊為爭取榮耀蓄勢待發。（APUJAN提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月28日
中華職棒樂天桃猿與時裝品牌APUJAN合作推出年度形象照，以科幻感為主題，藍紅相間光暈襯托遠方星球，象徵球隊為爭取榮耀蓄勢待發。（APUJAN提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月28日
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（中央社記者王寶兒台北28日電）世界棒球經典賽掀起棒球熱，球衣至啦啦隊服加入時尚設計，也可以成為不同亮點，如樂天桃猿棒球隊就與時裝品牌APUJAN合作推出啦啦隊服、球衣等，今天則再攜手推出年度形象照。

APUJAN今天發布新聞稿表示，繼2022年推出樂天桃猿棒球隊年度主視覺、動紫趴主題設計、服裝設計、假日版聯名球衣及新版樂天啦啦隊服，本季再度操刀年度主視覺，以樂天桃猿棒球隊年度口號「#READY」、「#全猿準備」，備戰迎接全新賽季。

延續科幻主題，並呼應上一季主視覺世界觀，今年主視覺可見整裝完畢的球員們、飄浮的旗幟、太空艦艇內的更衣櫃、步道、球具、投影背號等元素，以藍紅相間的光暈襯托遠方的星球，象徵球隊為爭取榮耀蓄勢待發。

中華職棒4月迎來全新賽季，樂天桃猿主場開幕戰將於4月2日登場，樂天桃園棒球場到時將布滿此次APUJAN操刀形象主視覺。

APUJAN自2021年起與樂天桃猿棒球隊合作，曾推出聯名 T恤，並在一天內銷售一空，也曾邀請樂天女孩YURI、雅涵、林襄與菲菲於倫敦時裝秀影片中演出。（編輯：張雅淨）1120328

#樂天桃猿棒球隊
#APUJAN
#雅涵
林襄
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