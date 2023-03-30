日職開季僅宋家豪在一軍名單 吳念庭二軍出發

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日本職棒30日各隊公布開季名單，台灣選手僅樂天金鷲隊的投手宋家豪（右）從一軍開季，西武獅隊的吳念庭（左）從二軍出發，先調整狀況。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）日本職棒今天點燃戰火，今天各隊公布開季名單，台灣選手中，僅樂天金鷲隊的投手宋家豪從一軍開季，西武獅隊的吳念庭雖在經典賽繳出好表現，不過仍從二軍出發，先調整狀況。

日職新球季於今天開打，僅有1場賽事，日本火腿鬥士隊在新主場率先迎戰樂天金鷲隊，火腿隊推出加藤貴之先發，對上樂天的田中將大；明天則有5場賽事。日職各球團今天公布開季一軍名單，開季從一軍出發的台灣旅日選手只有樂天投手宋家豪，今天開幕戰就有機會登板。

不過日前代表台灣隊打經典賽繳出好表現的西武獅隊吳念庭，由於熱身賽手感不佳，並沒有出現在開季一軍名單中，本季從二軍出發。目前吳念庭在二軍例行賽出賽2場，8打數敲出2支安打，選到1次保送，打擊率2成50。

另外，投手張奕本季從歐力士猛牛隊轉戰西武獅隊、與吳念庭當隊友，本季也從二軍起步，已經在28日本季初登板。日本火腿鬥士隊的旅日好手王柏融本季與球隊簽下育成合約，身穿背號「199」在日職重新出發，目前也在二軍奮鬥，力拚成為支配下球員。（編輯：陳政偉）1120330