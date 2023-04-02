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PLG林書豪破紀錄16次助攻 鋼鐵人擊敗夢想家2連勝

2023/4/2 17:31
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（中央社記者黎建忠台北2日電）台灣職籃PLG高雄17直播鋼鐵人今天作客福爾摩沙台新夢想家，鋼鐵人靠著林書豪拿下25分，以及破聯盟紀錄的16次助攻，終場就以97比87擊敗夢想家，拿到本季第9勝以及最近的2連勝。

林書豪今天全場打了37分鐘，拿下25分，破聯盟單場個人最多的16次助攻，外帶7籃板，罰球不受啦啦隊干擾8罰全中。自從林書豪加盟鋼鐵人後的9場比賽，共幫助球隊拿下6勝3敗。

首節作客的鋼鐵人就以30比28領先，第2節剩下將近5分鐘時，雙方戰成43比43平手，但此時鋼鐵人拉出一波15比4的攻勢，半場結束就以58比47領先。

下半場夢想家雖然想追分，但背靠背的出賽，讓他們體力和命中率都下滑。終場前1分30秒，夢想家靠著盧冠良的3分線命中，將差距縮小到6分差，但鋼鐵人在下一波進攻，由林書豪助攻給呂政儒在3分線外破網，又將差距拉回到9分差，也澆熄夢想家的反撲氣焰。

林書豪賽後在接受轉播單位訪問時笑說：「我不知道自己有傳超過10個助攻。」接著他話鋒一轉說：「自從加入鋼鐵人後，我們確實努力在進步，總教練鄭志龍每個星期把我們的默契、配合都往上加，也因為這樣，我才能一直傳出助攻，這絕對不是我一個人的功勞。」

終場前1分鐘投進關鍵3分球的呂政儒，看在林書豪眼中，更是球隊的關鍵人物。他說：「隊長就是一名很優秀的球員，他走路的姿態、展現出來的氣勢，都是對自己很有信心，我要助攻就是把球傳給他就對了。」

鋼鐵人獲勝後，戰績來到9勝21敗，依舊是聯盟墊底，但對於季後賽仍有一絲希望，距離第4名的夢想家還有4場勝差。（編輯：張雅淨）1120402

#林書豪
#呂政儒
#盧冠良
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