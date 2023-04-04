U18東岸聯盟東體白亞軍隊史最佳 球員自信提升

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U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊（圖）4日冠軍戰不敵新北市聯隊，但拿下亞軍也是隊史最佳，總教練陳峰岳（後左2）表示，從木棒聯賽到東岸聯盟不斷突破，對球員自信增加有正向幫助。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年4月4日

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（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊今天冠軍戰不敵新北市聯隊，但拿下亞軍也是隊史最佳，總教練陳峰岳表示，從木棒聯賽到東岸聯盟不斷突破，對球員自信增加有正向幫助。

U18東岸聯盟棒球賽在台東舉行，地主台東體中白隊今天4強擊敗善化聯隊，冠軍戰與新北市聯隊交手、馬承恩開轟，東體白隊攻勢沒能延續、以2比4吞敗無緣奪冠，但亞軍已經是隊史最佳成績。

東體白隊總教練陳峰岳表示，新北市聯隊由穀保家商和鶯歌工商組成，兩隊的投手群應該是現階段全台灣高中生中戰力最好的，可以從他們手中拿下2分已經很肯定球員的表現。陳峰岳提到，4局東體的投手、守備發生比較多狀況，不然結果應該會不一樣。

台東體中此次分3隊參賽，東體白隊備戰玉山盃青棒國手選拔賽，東體紅隊準備王貞治盃青棒賽，另外與成功商水組成台東縣聯隊；陳峰岳表示，東岸聯盟打完之後會開始挑選王貞治盃和玉山盃的名單。

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台東體中近期盃賽不斷突破，3月初在高中木棒聯賽拿下隊史最佳季軍，此次東岸聯盟拿下亞軍也刷新隊史最佳紀錄，陳峰岳表示，不僅這兩個比賽，近期大小盃賽球員們一直在突破。

陳峰岳表示，從聯賽時就一直灌輸球員觀念，面對再強的對手用享受的方式應戰，就會收到好的效果，近期盃賽不斷改寫隊史成績，相信也會對球員們自信心提升有很大的幫助。（編輯：張雅淨）1120404