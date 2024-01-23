樂天桃猿新球季第3名洋將確定 霸威斯回鍋中職

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職樂天桃猿隊今天宣布網羅曾效力富邦悍將隊的投手霸威斯（Manny Banuelos），預計農曆年前抵達台灣加入春訓，為桃猿隊新球季確定的第3名洋將，第4名洋將持續洽談中。

中華職棒樂天桃猿隊今天發布新聞稿表示，新球季第3名確定洋將為曾於2020年至2021年間效力中職富邦悍將隊的洋投霸威斯（Manny Banuelos），霸威斯效力悍將隊期間譯名為邦威。

桃猿隊表示，霸威斯加入樂天桃猿隊後將定位為先發投手，補強球隊先發左投戰力，球團看中過去他在中華職棒的經驗以及實績，因此列入今年外籍戰力補強的重點之一，並於近日達成共識，霸威斯仍在自主訓練階段，預計於農曆年前抵台加入球隊春訓。

目前樂天桃猿新球季確定洋將由日籍投手鈴木駿輔、威能帝以及霸威斯，球團表示仍持續洽談第4名洋將，同樣會以補強先發戰力為主。

霸威斯於2015、2019年有美職大聯盟出賽紀錄，2020、2021年在中華職棒一軍共出賽19場，其中18場為先發登板，戰績7勝5敗，防禦率為2.76。

霸威斯在2022年加盟美國職棒紐約洋基隊重返大聯盟，季中被交易至匹茲堡海盜，出賽35場都是後援登板，戰績2勝1敗、5次中繼成功、1次救援成功，防禦率為4.39，去年則加盟日本職棒樂天金鷲隊。（編輯：李亨山）1130123