台灣羽壇小將大馬移訓 汲取國際賽事經驗

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（中央社台北26日電）馬來西亞在世界羽壇占有一席之地，也是台灣羽球新南向的重要移訓基地。羽球教練廖偉成今天說，台灣選手兼具力量與速度優勢，如汲取大馬選手技術展現，將有效提升羽球新秀的國際賽事經驗。

超級1000系列的馬來西亞公開賽甫於1月中旬落幕，大馬選手在這次賽事展現出的實力仍有目共睹。台灣為培育新興羽球選手，國立陽明交通大學、國立嘉義大學與台北市立大同高中羽球隊從21到28日赴大馬移地訓練，由大馬前知名國手王友福、王友財協助特訓。

曾任亞柏球團總教練的國立嘉義大學教授廖偉成表示，馬來西亞的男子羽球是國際羽壇的傳統強隊，男單李梓嘉更是大馬在國際賽常勝軍，雙打選手謝定峰、蘇偉譯曾於2022年獲得世錦賽男雙金牌，實力有目共睹。

他指出，大馬選手特質著重技術展現，但台灣選手在力量和速度勝出，諸如羽球一姐戴資穎在大馬羽球公開賽精彩表現令大馬球迷激賞，這次台灣羽球小將赴大馬新南向移訓，特別著重單打網前球的技巧與雙打防守技術，藉由他山之石提升台灣小將國際賽事應戰實力。

廖偉成分析，馬來西亞羽球發展較早，擁有豐富訓練知識的底蘊，台灣選手移地交流能體驗不同的訓練環境、對象及方法，有助於強化年輕一代羽球選手心理素質與攻守技巧。

這次赴大馬移訓陣容中，有2023青少年男單國手陳宇承、易仲祥，以及2024新科甲組張軒禹與周宥翔等多名新秀。（編輯：馮昭）1130126