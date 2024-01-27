健身工廠首家離島店插旗澎湖 18縣市第70家

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（中央社澎湖縣27日電）國內上市運動健身品牌的「健身工廠」今天插旗澎湖。成為國內18縣市的第70家據點，未來持續擴點至百家以上，而「澎湖的這一小步，是未來進軍國際的一大步」。

「健身工廠」總經理林洵賢今天在澎湖喜來登酒店舉辦插旗菊島發表會，現場有招募工作夥伴，希望澎湖青年回鄉加入工作團隊一起運動健身。縣長陳光復、副議長藍凱元、馬公市代會副主席莊國輝等人到場祝賀，現場並有多人進行健身前暖身運動。

林洵賢表示，「健身工廠」在民國94年創立，今年剛滿18歲，全台目前17縣市有近70處據點，澎湖早在5年前就想進駐，但直到今年才尋覓到合適地點，並在今天正式插旗菊島，這是全台18縣市的第70處據點，成為民眾複合式生活重心，未來還會繼續在全台佈點，尤其澎湖的一小步，是健身工廠進軍國際的一大步。

「健身工廠」位於馬公中華路段的舊地院辦公大樓用地，目前由全聯經營超市，其中3樓佔地450坪，各項運動健身設備齊全，並有專業人才，將在3月正式營運，澎湖13至100歲的民眾都可以隨時前往運動體驗，全民一起運動強身強國。（編輯：孫承武）1130127