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高中木棒聯賽壽山完封高苑 32支晉級隊伍出爐

2024/1/27 20:10（1/27 20:21 更新）
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112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽持續，壽山高中（圖）27日與高苑工商交手搶下勝利，成功晉級第2階段。圖為壽山高中23日出賽選手擊掌互動畫面。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年1月27日
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽持續，壽山高中（圖）27日與高苑工商交手搶下勝利，成功晉級第2階段。圖為壽山高中23日出賽選手擊掌互動畫面。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年1月27日
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）高中木棒聯賽第一階段預賽壽山高中今天與高苑工商交手，壽山投手吳祉恩7局完封，率隊以3比0搶勝，戰績4勝1敗晉級第2階段。第2階段32強賽將於29日開打，各隊力拚24強門票。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽今天結束，壽山高中今天與賽前不敗的高苑工商交手，壽山先發投手吳祉恩展現壓制力。

吳祉恩前4局僅讓高苑打者靠著失誤上壘，直到5局下1人出局後才被敲出安打，但及時回穩、沒有失掉分數，今天總計用65球投7局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、無失分，率隊搶勝。

今天兩隊前5局沒有拿下分數，6局上壽山抓準對方投手、守備有狀況，1人出局後靠著四壞保送、觸身球保送，2人出局後再靠著失誤、暴投、吳菖育二壘打攻勢串聯搶下3分，順利拿下比賽勝利，第一階段戰績4勝1敗晉級。

32支晉級第2階段隊伍確定，鶯歌工商與成德高中、興大附農、羅東高工分在A組，善化高中、花蓮體中、台南海事、三民高中分組B組，台東體中、西苑高中、新光高中、屏東高中同在C組，大同高中、中興高中、玉里高中、平鎮高中為D組。

E組有陽明高中、崇義高中、麥寮高中和美和中學，莊敬高職、育民工家、壽山高中、北科附工分在F組，高苑工商、成功商水、穀保家商、大溪高中在G組，普門中學、南英商工、大理高中、嘉義高中在H組。

第2階段比賽將於29日至31日舉行，取各組前3名球隊晉級第3階段24強賽，24強會在農曆年後2月21日開打。（編輯：陳政偉）1130127

#高苑
#高苑工商
#壽山高中
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