獅隊首創開放球迷參觀亞太春訓 商品吸金90萬

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職統一獅隊今年首度在亞太棒球村成棒副球場舉辦春訓參觀活動，4天累計近5000名球迷參觀，One Day Pass卡總計4000張也全數銷售一空，商品收入近新台幣90萬元。

獅隊球團今天發布新聞稿表示，本次春訓體驗活動規劃中，戶外打擊場棒球體驗打擊及守備體驗成為超人氣關卡；「室內多功能練習場」也讓球迷相當驚喜，持One Day Pass能夠入館內參觀，球迷能站上訓練特製投手丘、躺在人工草皮上拍照打卡。

獅隊今天簽名會安排隊長陳傑憲、邱智呈及林佳緯出席，陳傑憲表示，「這4天開放春訓看到這麼多球迷進場，真的很感動，也是我們在場上努力最大的動力，也希望今年例行賽大家能多多進場，我們會透過春訓做好準備，用好表現答謝球迷。」

新秀林佳緯表示，「當從球場走出來時，第一次看到這麼多球迷有點嚇到，前往室內打擊場時心情超緊張，不敢直視球迷。」

獅隊球團指出，這次One Day Pass收入40萬元，商品銷售近90萬元，吸引近5000人進場參觀，整體成效比預期中佳。領隊蘇泰安表示，「今年球隊行銷首度嘗試結合租用台南市政府亞太棒球村場地，透過完整的訓練基地空間，結合整體性行銷活動規劃，讓球迷首次來到亞太棒球村成棒副球場，能有全新體驗。」

蘇泰安指出，連續2週舉辦春訓參觀活動，行銷團隊持續蒐集球迷各項體驗的回饋意見，成為獅隊未來再次舉辦活動的各項參考，「這幾天也感受到球迷的熱情，新球季我們也會更努力，期待今年再拿一座總冠軍。」（編輯：張雅淨）1130128