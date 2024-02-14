獅隊團隊薪資調漲約3％ 大巨蛋場次預計排在下半季

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（中央社記者謝靜雯台南14日電）中職統一獅隊今天舉行開訓典禮，領隊蘇泰安表示團隊談薪進度9成、薪資漲幅約為3％；新球季台南棒球場主場賽事會超過40場，有計畫安排台北大巨蛋場次，預計會在下半季。

中華職棒統一獅隊今天在台南棒球場舉行開訓典禮，喊出年度口號ALWAYS LIONS，領隊蘇泰安表示，目前團隊談薪進度約9成，過年後會加快腳步，全部確定後再統一公布。

對於新球季主場賽事安排，蘇泰安表示，台南棒球場主場賽事會超過40場，但應該不到50場，另外花蓮棒球場比賽預計會有10場，之前球隊到花東地區比賽，球迷的回饋很好，花蓮縣政府也希望獅隊增加場次，目前預計排10場，但還有一些程序要完成。

蘇泰安表示，除了台南、花蓮外，嘉義市政府也希望獅隊安排比賽，所以今年也會有嘉義市立棒球場的主場賽事。

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球迷關心的台北大巨蛋場次，蘇泰安表示，先前看到的大巨蛋場租費用，考量固定成本和票房抽成，球團內部評估預期收入後，第1時間認為可以接受、值得一試，會爭取排大巨蛋的主場賽事。

蘇泰安表示，目前預計規劃安排大巨蛋主場的時段會落在下半季，但還沒收到回覆，被問起今年確定是球員生涯最後1年的投手「嘟嘟」潘威倫是否有機會在台北大巨蛋舉辦引退賽，蘇泰安回以微笑，沒有做出明確的答覆。（編輯：龍柏安）1130214