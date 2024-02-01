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HBL光復擊敗能仁 驚險搭上4強末班車

2024/2/1 21:43
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（中央社記者陳容琛台北1日電）挑戰3連霸的光復高中今天以73比55擊敗能仁家商，搶下最後1張112學年度HBL男子組4強門票，將與東泰高中、松山高中及南山高中攜手進軍小巨蛋。

力拚高中籃球聯賽（HBL）男子組3連霸的光復，在預賽、複賽皆以不敗之姿晉級，展現再次問鼎冠軍的氣勢。然而，8強首戰即踢到鐵板，以3分之差不敵南山，所幸光復昨役以大比分擊敗奪冠大熱門東泰，終於打出屬於自己球風，也一吐悶氣。

今天與能仁正面交鋒、爭奪最後1張4強門票，光復靠著隊長謝銘駿狂轟32分，加上主力後衛林恩宇貢獻10分、8籃板、9助攻，替補上陣的周宏綸也挹注17分，3人聯手率隊以73比55獲勝，保住4強資格。

光復教練陳定杰表示，8強階段調整不如預期，教練團責無旁貸，「賽前我告訴林恩宇、謝銘駿，連續2年學長帶他們進去小巨蛋，要搶救高三才報到名的周宏綸、姜乃鍹，一圓小巨蛋的夢想，不要打得有氣無力。」

如今保有爭冠資格，陳定杰透露，堅信能夠進到小巨蛋沒有輸家，「這4隊都是贏家，我們繼續努力，目標3連霸。」以第4種子晉級的光復，4強首戰將與東泰上演「新竹內戰」，而第2種子的松山則與南山「雙山大戰」。

至於女子組部分，以全勝晉級的北一女中，有望挑戰隊史第2座HBL冠軍，4強首戰將面對驚險晉級的金甌女中；重返4強之列的普門中學將與陽明高中對決，爭取冠軍戰門票。（編輯：李亨山）1130201

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