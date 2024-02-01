HBL金甌重返4強 林宇涵盼乙級球員勇敢挑戰

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（中央社記者陳容琛台北1日電）隨著淡水商工擊敗南山高中，金甌女中今天確定挺進112學年度HBL女子組4強，陣中「女戰神」林宇涵表示，期盼鼓勵乙級球員勇敢挑戰甲級。

隊史坐擁6座高中籃球聯賽（HBL）冠軍的金甌，上次挺進4強卻已是101學年度，但本季在頭號戰將林宇涵的帶領下，8強階段相繼擊敗挑戰5連霸的淡商、南山，打出前進小巨蛋的決心。

即便昨天未能力退永仁高中、直接取得4強門票，不過稍早靠著淡商的勝利，在比較對戰關係後，金甌提前確定搶下4強資格，可惜在8強最終戰以59比77不敵陽明高中，導致落入第4名，4強首戰將強碰冠軍大熱門北一女中。

首度率領金甌晉級4強，教練楊政盛接受中央社採訪時指出，整體內容可以做得更好，還是太多流於單打，效率不太高，「從對普門輸球後，整個氣勢、打法有很大轉變，不希望球隊變成這樣。」他提到，接下來將持續修正，迎接最終的4強賽事。

金甌「女戰神」林宇涵表示，今年目標就是打進小巨蛋，團隊對於4強的渴望很高，「很開心重回4強，也是我第1次打進小巨蛋，雖然跌跌撞撞晉級4強，但過程大家一直鼓勵我們，幫我們加油打氣，更要我們相信自己。」

去年8強僅出賽1場即因傷報銷，林宇涵認為，陣中高二主力都是來自乙級球隊，希望用自身例子，鼓勵乙級球員勇敢挑戰，「現在我們晉級4強了，當然期盼明年高三繼續挑戰更高層次。」（編輯：李亨山）1130201