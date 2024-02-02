「鐵血教頭」退而不休 黃萬隆：不會離開籃球

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（中央社記者陳容琛台北2日電）領軍征戰HBL舞台近30年，有「鐵血教頭」之稱的松山高中教練黃萬隆昨天正式從學校退休，不過他強調未來不會離開籃球，將把這些經驗貢獻給台灣職籃T1聯盟台北台新戰神。

在高中籃球聯賽（HBL）執教近30年，向以嚴格要求防守的黃萬隆，曾是HBL現役最資深教練，素有「鐵血教頭」之稱，並一手打造松山「綠色神盾」威名，他生涯共率隊6度摘下HBL男子組冠軍，在97學年度至99學年度更成為男子組首支締造3連霸的球隊。

「其實進入松山是一個緣分，我當兵的時候，騎著一台摩托車剛好經過松山，我覺得這間學校很漂亮，所以希望退伍後進入松山。」黃萬隆接受中央社採訪時說道，在因緣際會下，黃萬隆真的考進松山服務，並開啟近30年的執教生涯。

黃萬隆透露，一開始接掌兵符時還身兼球員，因此不知道怎麼成為一名教練，只能利用當球員的經驗來帶球隊，但私底下他看了很多教學影片，「甚至那時候是用VHS（家用錄影系統），也確立我用防守當作執教風格。」

前10年黃萬隆都在學習如何當教練，而第2個10年他則是選擇到美國「練功」，從中掌握訓練中鋒的腳步與技巧，並培育出洪康喬、胡瓏貿等球員，「也順利拿到第1個冠軍，讓我除了防守之外，也能提升球員的進攻手段與能力。」

隨著執教經驗愈來愈豐富，黃萬隆開始崇尚杜克大學傳奇教頭「K教練」薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski），不斷複習他的訓練影片、自傳，並把「綠色神盾」文化、「do our best」精神灌輸到松山，「慢慢有『松山魂』概念，也得到一些校友的認同。」

期盼球員不要侷限於台灣，黃萬隆鼓勵子弟兵放眼世界，前往日本、美國等不同環境打球，接受不一樣的刺激，「當教練到後半段，有這個使命感，培養更多好的球員，讓他們有世界觀，有動機學籃球、英文，甚至有機會拿到獎學金，這是松山跟其他學校不一樣的地方。」

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「以球會友」是黃萬隆為這近30年執教生涯所下的註解，「HBL是培養教練非常好的舞台，我也很感謝、喜歡教球，過程中學習到很多，尤其看到很多球員成長。」他提到，即便從教職退休，未來仍會以不同角色協助松山，也期許接棒的葉韋喬，持續傳承松山文化。

目前仍是T1台北戰神榮譽顧問的黃萬隆強調，未來絕對不會離開籃球，只是轉換身分，還是會用自己的專業、經驗，還有對籃球的看法，持續貢獻自己一些力量，「不管位置是什麼，對我來說都是新的學習。」（編輯：龍柏安）1130202