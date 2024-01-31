HBL光復扳倒東泰 與能仁爭最後4強門票

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（中央社記者陳容琛台北31日電）在歷屆學長鼓勵加持下，HBL衛冕軍光復高中今天靠著隊長謝銘駿轟進29分，以85比61擊敗東泰高中，明天將與能仁家商正面交鋒，爭取最後1張4強門票。

力拚高中籃球聯賽（HBL）男子組3連霸的光復，在8強階段卻調整不如預期，除了首戰不敵南山高中，昨役又敗給松山高中，整體表現很「悶」。不過今天對戰東泰，光復終於打出屬於自己的球風，5人得分達到雙位數，尤其隊長謝銘駿轟進29分，贏得這場「新竹內戰」。

謝銘駿賽後說：「我覺得今年壓力太大，不斷想著一定要拿冠軍，但都忽略要先晉4強，才能有冠軍。」他表示，只要有贏球都是好事，「就像杰哥（陳定杰）說的，我們都打了5場還在睡，感覺有點對不起他，加上昨天歷屆學長有回來，給我們很大鼓勵。」

光復總教練陳定杰則認為，賽前沒有調整好，教練團必須扛起責任，「東泰是奪冠熱門，今天贏球對我們也是一種肯定，即便這個階段前面沒有調整好，但所幸還來得及。」

陳定杰透露，昨天把光復歷屆學長找回來，包含莊朝勝、陳將双及張俊生等人，「朝勝講得很兇，其他人都是鼓勵學弟們。」

隨著南山取得4強資格，明天光復將與能仁爭奪最後1張門票，謝銘駿認為，順其自然，「順順打，不用特別想太多。」他更分享，最近有回顧2016年美國職籃NBA總冠軍賽的金州勇士對戰克里夫蘭騎士，並期許效法詹姆斯（LeBron James），「要放開來，今天我們好幾個跳出來，希望明天繼續保持。」（編輯：張雅淨）1130131