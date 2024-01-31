HBL淡商女籃5連霸夢碎 金甌、永仁爭最後4強

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（中央社記者陳容琛台北31日電）隨著淡水商工今天不敵北一女中，取得4勝的陽明高中確定晉級4強，淡商則無緣挑戰HBL女子組5連霸，最後1張4強門票由金甌女中、永仁高中爭奪。

「最強女高中生」張聿嵐畢業後，連續3年挺進4強的陽明高中進入「後張聿嵐時代」，然而靠著不錯團隊戰力，本季仍維持一定競爭力，今天以78比45擊敗永平高中，取得關鍵第4勝，加上淡商不敵北一女、金甌敗給永仁，陽明跟上北一女、普門中學腳步，前進HBL（高中籃球聯賽）女子組4強。

最後1張HBL女子組4強門票則由金甌、永仁爭奪，而力拚HBL女子組5連霸的淡商，在比較對戰關係後，提前確定遭到淘汰。不過淡商仍能扮演「攪局者」角色，若明天擊敗南山高中，由金甌成功出線，但假如不敵南山，金甌必須擊敗陽明，才能保有4強資格，否則由永仁突圍。

靠著「女戰神」林宇涵狂飆39分，金甌原本有機會在今天即取得4強資格，沒想到在下半場遭到永仁逆襲，導致戰況變得詭譎。

金甌總教練楊政盛接受中央社採訪時透露，球員太多單打，沒有按照比賽計畫進行，加上防守又不敢貼上去，種下今天敗因，「回去會再跟球員交代，明天對陽明絕對全力以赴。」（編輯：張雅淨）1130131