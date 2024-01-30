HBL外籍生韓得勝肆虐禁區 東泰勝能仁晉4強

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（中央社記者黎建忠台北30日電）高中籃球聯賽（HBL）男子組準決賽，今天東泰高中靠著先發5人打滿全場，其中「外籍生」韓得勝拿下36分、22籃板，終場東泰以94比89擊敗能仁家商，5連勝提前搶下4強門票。

東泰高中在109學年度獲得第4名，但接著連續2年都以第7名作收，今年靠著韓得勝加持下，禁區攻守實力大幅躍進，今天在男子組準決賽完成5連勝後，也確定提前搶下4強小巨蛋門票，達到總教練高丁國柱的賽前目標。

高丁國柱在接受媒體訪問時提到，東泰採取的是精兵策略，能用的球員不多，「因此在8強賽往往是最困難的時候，還好球員們都挺下來。」今天對能仁，東泰同樣先發5人打滿40分鐘。

今年東泰高中在暑假期間獲得學校大力支持，安排全隊到日本移地訓練，從日本西部打到東部，幾乎和每支日本強隊都打過一次，隊上球員收穫滿滿。

東泰前3節以70比56取得14分領先，不過最後一節被對手打出33比24的攻勢，才讓比賽險象環生，幸好東泰仍穩住陣腳拿下勝利。

高丁國柱提到，東泰很常在前2節取得領先，但下半場就會被對手追近甚至翻盤，「我們都還在學習，希望能漸入佳境」。（編輯：張雅淨）1130130