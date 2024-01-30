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HBL菜鳥中鋒許語珊轟28分 陽明續保晉4強資格

2024/1/30 16:18（1/30 17:06 更新）
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高中籃球聯賽（HBL）女子組複賽陽明高中28日靠著4人得分突破雙位數，其中高一菜鳥中鋒許語珊（右）攻下28分，終場助隊以94比82擊敗永仁高中。（高中體總提供）中央社記者黎建忠傳真 113年1月30日
高中籃球聯賽（HBL）女子組複賽陽明高中28日靠著4人得分突破雙位數，其中高一菜鳥中鋒許語珊（右）攻下28分，終場助隊以94比82擊敗永仁高中。（高中體總提供）中央社記者黎建忠傳真 113年1月30日
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（中央社記者黎建忠台北30日電）高中籃球聯賽（HBL）女子組複賽，今天陽明高中靠著4人得分突破雙位數，以及菜鳥中鋒許語珊28分帶動下，以94比82擊敗永仁高中，續保爭搶4強門票的資格。

陽明高中全場投籃命中率高達53.1%，包括三分球也有18投8中的高水準，讓她們從開賽就一直保持雙位數領先。不過永仁也沒有提早投降，終場前3分半鐘追到只有8分差，此時陽明1年級菜鳥蘇衡連續飆進2記三分球，又將差距擴大到14分，也澆熄永仁的反撲氣焰。

永仁高中國中部畢業的蘇衡是陽明高中1年級菜鳥，今天面對國中母校先發出賽拿下15分，包括重要的2記三分彈。蘇衡賽後接受媒體訪問時說：「那2球都是戰術跑出來的空檔，我就比較果斷出手，再傳球就失去機會了。」

高三後衛楊佳蓉替補出賽卻打了全隊最多的32分鐘，貢獻10分、8籃板、3助攻，前2年都沒能在球隊12人名單中的她，把握住高中生涯最後一年為球隊拚戰。

楊佳蓉在接受中央社訪問時說，其實高二的時候有想過不要打球了，「但每次看到隊友認真練球的時候就會被感染，也很想上場拚一下，其實教練一直對我都很有信心，但我就是都被自己擊垮。」

楊佳蓉還透露，賽前總教練李台英寫了一張「失去比失敗更可怕，不要錯過而留下遺憾，勇敢放手一搏」的紙條，讓她相當感動。

李台英提到，其實楊佳蓉速度很快、傳球視野很好，但過往就是比較消極，「今年她在練球時有展現出態度和積極性，身為高三學姐也該在最後一年跳出來。」

高一菜鳥中鋒許語珊則說：「教練和學姐都陪著我一起看錄影，讓我找回自己的信心，接下來的比賽更加重要，一定要闖進小巨蛋。」（編輯：張雅淨）1130130

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