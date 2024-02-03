PLG王律翔飆致勝3分 鋼鐵人逆轉氣走勇士

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北3日電）靠著王律翔終場前1.7秒的致勝3分球，台灣職籃P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天以90比89逆轉擊敗台北富邦勇士，讓隊友張伯維直言要請他吃飯。

帶著4分落後進入第4節，力拚捍衛主場的勇士吹起反攻號角，靠著「野獸」林志傑單節攻下8分，包含終場前53.55秒的3分球，取得4分領先。然而，鋼鐵人本土射手王律翔挺身而出，先投進遠距離的2分球後，又飆進致勝3分球，率領鋼鐵人以1分之差氣走勇士。

「盡量做好自己工作，其實今天命中率蠻差的，但畢竟投籃是我的工作，剛好最後2球有這個機會。」此役3分球7投僅2中的王律翔指出，前面投籃都沒有進球，才發現自己有點太急躁，導致出手力道過大，後面則嘗試修正，以比較放鬆方式投籃。

幸運彈框投進致勝3分，王律翔回憶，當時林志傑想要抄球，自己出現空檔後，也馬上喊陳又瑋傳球，「投出去就感覺會進，只是仍比想像中大力一點點。」鋼鐵人總教練邱大宗打趣補充：「後面是我撥進去的。」

差點淪為戰犯的張伯維表示，當下緊貼林志傑防守，結果被搓到眼睛，沒想到卻被製造3分犯規，甚至在什麼話都沒有說的情況下，立刻再吞下技術犯規，「感謝律翔，幫我把球賽救回來，差點就輸在我，改天請他吃飯。」

感謝球員的努力，邱大宗表示，尤其在這麼艱困的情況下，又是在客場迎戰強隊，「艱難的1勝，希望球員未來更知道怎麼應戰，記住這股拚戰精神，還有一起努力的打球氛圍。」（編輯：李亨山）1130203