馬布爾板凳出發轟36分寫紀錄 夢想家大勝勇士

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣職籃P. LEAGUE+福爾摩沙夢想家洋將馬布爾今天繳出來台代表作，單場轟下36分，締造板凳出發的球員得分新紀錄，率隊以96比73痛宰台北富邦勇士，助夢想家獨居龍頭寶座。

勇士近期遭遇傷兵潮，主力洋將辛特力（Michael Singletary）、張宗憲都掛傷號，也讓球隊進攻端受影響，今天在主場台北和平籃球館迎戰夢想家，前2節命中率不佳、僅30.2%，而夢想家上半場攻勢集中在洋將馬布爾（Devyn Marble）身上，個人獨攬20分，半場打完夢想家取得52比42領先。

勇士第3節依舊未能縮小差距，末節靠著林志傑站上罰球線追分，一度將差距縮小至個位數，夢想家的馬布爾隨後繼續開火，拉開差距，最終夢想家以23分差迎接勝利。

夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）賽後受訪時表示，對於比賽內容很滿意，「特別是防守端，這週有強調要防守強度再拉上去，今天限制勇士才得73分，看到球隊在防守端有很大進步。」

馬布爾此役攻下新高36分，另有5籃板、5助攻，其中得分更是締造聯盟板凳出發的球員新猷，他表示，自己今天打得更有侵略性，且與隊友在場上各司其職，「落實戰術，大家防守時更加專注且多溝通，防守做得好，自然進攻就更簡單。」

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勇士進攻端遭到限制，包括簡廷兆17分在內，僅3人得分雙位數，總教練許晉哲表示：「進攻端無法提高命中率，造成得分上不去，且無法把馬布爾守好，只有第3節石博恩算是守得比較成功。但球隊今天僅得73分，絕對是不及格，想要贏球更是不可能。」

另外，去年底宣布離開日職西武獅隊的吳念庭，將參加今年中職季中選秀，今天也到場觀賞勇士與夢想家之戰，他接受媒體聯訪時低調地表示：「目前跟隨業餘球隊練球，準備好自己。」（編輯：李亨山）1130217