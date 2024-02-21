UBA女子組4強出爐 文化搭末班車

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）美和科大儘管闖進112學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽，締造隊史新猷，但今天複賽最終戰延長賽以80比82敗給台北市立大學，未能再寫紀錄，最終由文化大學搭上4強末班車。

112學年度UBA大專籃球聯賽女子組6強複賽今天在基隆市立體育館展開最後1天賽程，在尋求5連霸的世新大學、台灣師大、佛光大學挺進4強後，文化大學與美和科大將爭奪前進台北小巨蛋最後機會。

隊史首度闖進6強複賽的美和科大，對戰已無晉級機會的台北市立大學，兩隊鏖戰至延長賽，美和以80比82敗下陣來，無緣4強，台北市立大學複賽首勝開張。

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美和確定輸球後，戰績1勝4敗，無緣4強，也將4強門票拱手讓給文化。而壓軸的文化與世新大學之戰，最終世新在宋瑞蓁18分、4籃板、3助攻帶領下，以72比57獲勝，世新收下跨季23連勝。

女子組4強全數出爐後，接下來3月23日將前進台北小巨蛋，4強賽採交叉對決，頭號種子世新將與第4種子文化交手，而第2、3種子的佛光及台師大將再度碰頭，勝隊將前進冠軍賽。（編輯：戴光育）1130221